ЧС-2018: турнір пройшов екватор – ключові цифри Мундіалю

Напередодні учасники чемпіонату світу-2018 завершили другий тур групового етапу та перетнули екватор змагань. "Футбол 24" робить проміжні статистичні підсумки світової першості.

На чемпіонаті світу-2018 вже завершилися 32 матчі з 64-х запланованих. Мундіаль за два тури групового етапу встиг подарувати багато красивих голів, результативних комбінацій, а також встановив кілька цікавих досягнень. Зокрема, минулої неділі команди вперше за 28 років забили 14 голів впродовж одного ігрового дня. Є й інші цікаві цифри:

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98 жовтих карток показали арбітри на чемпіонаті світу-2018

85 голів забили команди впродовж ЧС-2018

16 пенальті призначили арбітри у ворота збірних-учасниць Мундіалю

13 одинадцятиметрових реалізували футболісти на чемпіонаті світу-2018

8 дублів оформили гравці на Мундіалі (Черишев, Дієго Коста, Еден Азар, Кейн, Лукаку – двічі, Муса, Стоунз)

6 команд оформили вихід до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 достроково (Росія, Уругвай, Франція, Хорватія, Бельгія, Англія)

5 автоголів зафіксували судді на ЧС-2018 (Бухаддуз, Бехіч, Ціонек, Етебо, Фаті)

5 футболістів двічі стали найкращими гравцями матчів Мундіалю (Черишев, Роналду, Модріч, Коутінью, Кейн)

4 команди наразі не забили жодного м'яча на чемпіонаті світу-2018 (Саудівська Аравія, Марокко, Перу, Коста-Ріка)

3 пенальті не зуміли забити гравці команд-учасниць (Куева, Мессі, Сігурдссон)

2 хет-трики оформили гравці на ЧС-2018 (Роналду, Кейн)

2 червоні картки показали судді на Мундіалі (Карлос Санчес, Жером Боатенг)

2 воротарі оформили по 2 клін-шити (Муслера, Субашич)

0 голів пропустили збірні Уругваю та Хорватії в стартових двох турах чемпіонату світу-2018

0 нульових нічиїх зафіксовано на ЧС-2018

Уже сьогодні, 25 червня, збірні в групах A і B проведуть заключні поєдинки групового етапу. У першому квартеті команди Росії та Уругваю в очному протистоянні з'ясують, хто стане переможцем групи. Єгипет і Саудівська Аравія вже не претендують на вихід до плей-офф, тому гратимуть для власного задоволення та престижу.

Заплутаніша ситуація у другій четвірці команд. Відразу три збірні претендують на потрапляння до 1/8 фіналу – Португалія, Іспанія та Іран. Простіше буде іспанцям, адже підопічні Фернандо Єрро гратимуть проти слабшої збірної Марокко. Португальці ж на чолі з Кріштіану Роналду повинні здобути позитивний результат у грі з іранцями, щоб продовжити боротьбу за Кубок світу.