Учасники ЧС-2022 оголосили заявки для участі в турнірі. Поверхневе дослідження складів показали цікавий результат.

Гана – наймолодша команда чемпіонату з середнім віком 25,2 року. В африканській збірній лише три футболісти за 30 (два брати Айю та Одой), зате багато талановитої молоді (Кудус, Лемпті, Сулемана, Сова).

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Молодими складами також відзначаються США, Еквадор та Іспанія (26,2), де чимало вундеркіндів з Барселони.

На іншому полюсі Іран (середній вік – 29,1). У заявці Карлуша Кейруша лише один футболіст, молодший за 26 років. У Мексики також дуже віковий склад, як і в Аргентини (28,7). Останній шанс покоління Мессі.

А от найдосвідченішою несподівано стала збірна Катару. Господарі ЧС-2022 дуже інтенсивно готувалися до домашнього чемпіонату та зіграли багато матчів одним складом. В середньому футболісти Катару провели по 56,6 матчу за збірну.

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