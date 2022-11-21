"Я не думаю, що це буде мій останній чемпіонат світу. Я також хочу зіграти і на наступному. Чемпіонат світу 2018 року був для мене лише дебютним.

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Росія стала одним із найбільших розчарувань у моїй кар'єрі. Головним чином тому, що ми не створили жодних можливостей. У мене не було шансів, досі боляче від цього. То був провал. Забити на чемпіонаті світу — це величезна мрія, і я зроблю все, щоби ця мрія цього разу здійснилася", – заявив Лєвандовскі в коменатрі The Guardian.

Нагадаємо, Польща потрапила в групу С до Мексики, Аргентини та Саудівської Аравії. "Кадра" розпочне свій шлях 22 листопада матчем проти мексиканців.

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