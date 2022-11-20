Марина Луценко, жінка голкіпера "Кадри" Войцеха Щенсни, проявляє свої таланти навіть у футбольній площині.

Українка за походженням підготувала для своїх прихильників сюрприз – пісню, створену спеціально для чемпіонату світу в Катарі. У ній йдеться про об'єднання усіх навколо футболу й світового форуму. В кліпі знявся і її чоловік Войцех Щенсни.

Роналду здивував заявою про Мессі: "Навіть його дружина і моя дівчина поважають одна одну"

Щодо Марини, то вона народилась у Вінниці, але в дитинстві з батьками перебралась до Польщі. У сусідній країні почала захоплюватись музикою, а в 6 років взяла участь у своєму першому пісенному конкурсі. В 2011-му вийшов її перший сольний альбом під псевдонімом MaRina.

З Войцехом Щенсни співачка українського походження, чиї пісні є доволі популярними у Польщі, проживає з 2013 року. Пара виховує сина.

Мундіаль у Катарі для польської національної команди розпочнеться у вівторок, 22 листопада, поєдинком проти Мексики. Також суперниками "Кадри" будуть Саудівська Аравія та Аргентина.