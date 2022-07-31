Українська Прем'єр-ліга працює над продажем телеправ на сезон 2022/23. Є кілька кандидатів.

Еспресо та Setanta Sports претендують на трансляцію УПЛ / Колаж FanDay

Тендер єдиного телепулу УПЛ стартував. Наразі надійшли дві заявки на повну трансляцію (усі матчі у прямому етері), інформує FanDay.

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Setanta Sports була чи не першою, що виявила бажання висвітлювати поєдинки української першості. Її конкурентом несподівано став телеканал Еспресо TV. MEGOGO у списку претендентів на повну трансляцію немає.

Також є кандидати на інші пакети трансляцій, зокрема на окремі зустрічі. Якщо ж жоден з учасників тендеру не запропонує "адекватну" ціну, то УПЛ може запустити власний телеканал.

До слова, нова кампанія української еліти повинна стартувати 23 серпня. Розкладу матчів поки немає.

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