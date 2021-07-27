MEGOGO придбав права на трансляцію Серії А в Україні
20:06 - Читать на русском
Українські вболівальники і надалі матимуть змогу дивитися поєдинки італійської першості.
З нового сезону MEGOGO стане ексклюзивним транслятором Серії А в Україні, повідомляє офіційний сайт медіасервісу.
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Компанія придбала телевізійні права на період з 2021 по 2024 рр. До слова, початок чемпіонату Італії заплановано на 21 серпня.
Нагадаємо, MEGOGO ексклюзивно транслює в Україні Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Ла Лігу, Лігу 1, Кубок Америки і чемпіонат Бразилії.
Минулого сезону Серію А в Україні транслювали телеканали "Футбол 1/2/3".
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