MEGOGO приобрел права на трансляцию Серии А в Украине
20:06 - Читати українською
Украинские болельщики и в дальнейшем смогут смотреть поединки итальянского первенства.
С нового сезона MEGOGO станет эксклюзивным транслятором Серии А в Украине, сообщает официальный сайт медиасервиса.
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Компания приобрела телевизионные права на период с 2021 по 2024 гг. К слову, начало чемпионата Италии запланировано на 21 августа.
Напомним, MEGOGO эксклюзивно транслирует в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Ла Лигу, Лигу 1, Кубок Америки и чемпионат Бразилии.
В прошлом сезоне Серию А в Украине транслировали телеканалы "Футбол 1/2/3".
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