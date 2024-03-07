У півзахисника Мітьюлланда і збірної Швеції Крістоффера Ольссона були виявлені тромби в мозку.

У мозку в Ольссона було виявлено кілька великих тромбів, інформує офіційний сайт Мітьюлланда. Стан 28-річного футболіста став результатом надзвичайно рідкісного запального процесу в судинах головного мозку.

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Наразі стан Крістоффера стабільний, лікарі продовжують бачити деякий прогрес. Вони відчувають, що рівень свідомості півзахисника підвищується. У найближчий час медики спробують поступово вивести Ольссона з апарату штучної вентиляції легенів. Однак гравець залишатиметься в реанімації, і поки неможливо нічого сказати про терміни лікування та остаточний прогноз.

20 лютого Ольссона під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів у лікарні після того, як він знепритомнів удома.

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