Прес-служба данського клубу повідомила, що 28-річний гравець був підключений до апарату життєзабезпечення після втрати свідомості вдома.

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Зазначається, що Крістоффер Олссон страждає від гострого захворювання головного мозку, яке не є наслідком самоушкодження, травми чи зовнішніх факторів. Наразі лікарі намагаються встановити точний діагноз.

Нагадаємо, Олссон виступає за Мітьюлланд з 2023 року. Загалом за данську команду він зіграв у 124 матчах, забивши вісім голів та оформивши 20 асистів. Півзахисник також виступав за Арсенал та Андерлехт.

Крістоффер Олссон у складі збірної Швеції брав участь у матчі Євро-2020 проти збірної України. Нагадаємо, що основний час зустрічі закінчився з рахунком 1:1, а наприкінці другого екстратайму Артем Довбик забив гол і вивів команду Шевченка у чвертьфінал.

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