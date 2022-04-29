Керманич Реала Карло Анчелотті тонко вколов колегу з ПСЖ, який вірить у збереження Кіліана Мбаппе.

Лише вчора Почеттіно висловив впевненість, що чемпіон світу точно залишиться в клубі, а сьогодні Анчелотті вже дав публічну відповідь.

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"Почеттіно сказав, що Мбаппе залишиться на 100%? Ну, іноді тренери не говорять правди...", – цитує хитрого італійця інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з ПСЖ завершується 30 червня. Реал вже нібито має усну домовленість з форвардом, але французький гранд робить відчайдушні спроби втримати зірку.

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