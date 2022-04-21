"На жаль, варіант з переходом Мбаппе у Марсель навіть не розглядається. Якби він був готовий на це, я б поборовся. Але він мені дуже швидко відмовив.

Макрон намагався вплинути на майбутнє Мбаппе

Треба боротись за те, щоб Кіліан залишився у чемпіонаті Франції, адже він – неймовірний гравець", – цитує Макрона So Foot. Президент Франції є великим вболівальником Марселя, а з нападником ПСЖ Еммануель товаришує вже близько чотирьох років.

Зауважимо, парижани залучають усі свої зв'язки, щоб залишити Кіліана на батьківщині. Чинний контракт нападника з ПСЖ завершується 30 червня. Влітку Мбаппе, найімовірніше, приєднається до мадридського Реала на правах вільного агента.

Камбек Марселя відклав чемпіонство ПСЖ, асист Ігнатенка у битві Бордо за виживання, гольовий пас Тете: Ліга 1