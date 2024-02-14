Нова сага про Кіліана Мбаппе і Реал знову може завершитися нічим.

Літній переїзд нападника ПСЖ у Мадрид ще далеко не узгоджений, інформує Independent.

Мбаппе та його оточення розчаровані умовами, які запропонував Реал. Вони зовсім не такі щедрі, як у 2022 році під час першої саги. Флорентіно Перес добре пам'ятає тодішню "зраду" Кіліана і не збирається віддавати всі гроші світу за суперзірку.

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Продовження кар'єри в ПСЖ також не надихає Мбаппе, тому доводиться розглядати альтернативи в інших чемпіонатах. Найочевидніший варіант – АПЛ. Зокрема, форвард був би не проти спробувати свої сили в Арсеналі, де свого часу феєрив легендарний земляк Тьєррі Анрі.

Втім, шалена зарплата француза може порушити ієрархію лондонського клубу. Схожа проблема виникла рік тому, коли представники Мбаппе виходили на Ліверпуль. "Червоні" не виявили жодного бажання задовольняти захмарні апетити Кіліана і ламати фінансову стійкість свого клубу.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?