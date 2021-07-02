Мбаппе залишиться у ПСЖ – ключову роль зіграв Почеттіно
2 липня 10:16 - Читать на русском
Кіліан Мбаппе ще мінімум рік захищатиме кольори ПСЖ.
Кіліан Мбаппе не покине ПСЖ під час нинішнього трансферного вікна, повідомляє Le Parisien.
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22-річна зірка має усну домовленість з керманичем команди Маурісіо Почеттіно. За інформацією ЗМІ, Кіліан готується до від'їзду з Парижу вже наступного літа, коли отримає статус вільного агента, адже молодий француз не погоджується продовжувати співпрацю з ПСЖ.
Нагадаємо, у 2018-му ПСЖ заплатив Монако за Мбаппе 145 млн євро.
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