Кіліан Мбаппе ще мінімум рік захищатиме кольори ПСЖ.

Кіліан Мбаппе не покине ПСЖ під час нинішнього трансферного вікна, повідомляє Le Parisien.

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22-річна зірка має усну домовленість з керманичем команди Маурісіо Почеттіно. За інформацією ЗМІ, Кіліан готується до від'їзду з Парижу вже наступного літа, коли отримає статус вільного агента, адже молодий француз не погоджується продовжувати співпрацю з ПСЖ.

Нагадаємо, у 2018-му ПСЖ заплатив Монако за Мбаппе 145 млн євро.

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