Між нападниками збірної Франції Кіліаном Мбаппе та Антуаном Грізманном виникали суперечки під час виступу на Євро-2020.

Мбаппе заздрить авторитету та впливовості Грізманна серед гравців національної команди, повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті з посиланням на L’Équipe.

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Конфлікт між зірками набрав обертів ще й через те, що Кіліан підтримав запрошення у збірну представника Реала Каріма Бензема. Поява нового форварда змусила Антуана змінити ігрову позицію. Також зазначається, що Мбаппе поводився егоїстично у таборі збірної, тоді як Грізманн в першу чергу думав про колектив.

Нагадаємо, напружені відносини між іменитими французами зберігаються ще з ЧС-2018, на якому вони здобули головний трофей. Однак на Євро-2020 "Галльські півні" припинили боротьбу вже у першому раунді плей-офф, програвши Швейцарії у серії післяматчевих пенальті. Останній доленосний удар виконував саме Кіліан, але не зумів переграти голкіпера "наті".

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