Зірковий конфлікт у збірній Франції – Мбаппе та Грізманн не можуть вирішити, хто головніший
Між нападниками збірної Франції Кіліаном Мбаппе та Антуаном Грізманном виникали суперечки під час виступу на Євро-2020.
Мбаппе заздрить авторитету та впливовості Грізманна серед гравців національної команди, повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті з посиланням на L’Équipe.
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Конфлікт між зірками набрав обертів ще й через те, що Кіліан підтримав запрошення у збірну представника Реала Каріма Бензема. Поява нового форварда змусила Антуана змінити ігрову позицію. Також зазначається, що Мбаппе поводився егоїстично у таборі збірної, тоді як Грізманн в першу чергу думав про колектив.
Нагадаємо, напружені відносини між іменитими французами зберігаються ще з ЧС-2018, на якому вони здобули головний трофей. Однак на Євро-2020 "Галльські півні" припинили боротьбу вже у першому раунді плей-офф, програвши Швейцарії у серії післяматчевих пенальті. Останній доленосний удар виконував саме Кіліан, але не зумів переграти голкіпера "наті".
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Del supuesto conflicto Mbappé-Griezmann, @lequipe destaca varios puntos:— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 1, 2021
-falta de 'feeling' que crece desde Mundial 2018
-Mbappé pidió la vuelta de Benzema, lo que hizo modificar la posición de Griezmann
-Actitud egoista de Mbappé. Antoine sí pensando más en el colectivo