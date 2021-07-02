Килиан Мбаппе еще минимум год будет защищать цвета ПСЖ.

Килиан Мбаппе не покинет ПСЖ во время нынешнего трансферного окна, сообщает Le Parisien.

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22-летняя звезда имеет устную договоренность с тренером команды Маурисио Почеттино. По информации СМИ, Килиан готовится к отъезду из Парижа уже следующим летом, когда получит статус свободного агента, ведь молодой француз не соглашается продолжать сотрудничество с ПСЖ.

Напомним, в 2018-м ПСЖ заплатил Монако за Мбаппе 145 млн евро.

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