Головний тренер Реала Карло Анчелотті заздалегідь знає, про що його будуть розпитувати журналісти.

Головною темою першої половини сезону був вибір основного воротаря. Анчелотті щотижня доводилося вигадувати відповіді на питання – Лунін чи Кепа?

Лунін жорстко наїхав на зірку Реала за довгий язик – бійці завадило втручання Анчелотті

Українець позбавив тренера цієї мороки, вигравши куонкуренцію у баска. Втім, тепер у таборі Реала нова гаряча тема – коли приїде Кіліан Мбаппе? Питання про потенційний трансфер зірки стало одним з перших на прес-конференції перед матчем проти Райо Вальєкано.

"Мбаппе? Ми тут, щоб говорити про завтрашню гру. Чи хотів би я його тренувати? Я хотів би завершити цей сезон і виграти титули. Для цього ми і працюємо. До наступного сезону залишилося ще надто багато часу", – відрубав Анчелотті.

Мбаппе підписав контракт з Реалом, дороги назад немає, – журналіст