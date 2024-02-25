Оточенню зіркового нападника вдалося налагодити контакти з лідерами фанатських угрупувань клубу, інформує L’Équipe.

Мбаппе в Реал: відома орієнтовна дата оголошення супертрансферу

Collectif Ultra Paris (CUP) запропонували не освистувати Мбаппе принаймні до офіційного оголошення про перехід в Реал. Сьогодні ПСЖ приймає Ренн – це перший домашній матч для Кіліана після 15 лютого, коли авторитетні джерела повідомили про його остаточне рішення покинути парижан вільним агентом. Раніше фанатську обструкцію переживали інші зірки – Неймар, Ліонель Мессі та й сам Мбаппе під час схожої саги 2-річної давнини.

Якщо 25-річний форвард вдало завершить сезон і принесе ПСЖ важливі титули, то ультрас навіть готові влаштувати акцію на його честь. Мбаппе з 244 голами є найкращим бомбардиром в історії клубу.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?