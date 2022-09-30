Проблеми у стосунках між Неймаром та Кіліаном Мбаппе погіршуються вже не перший рік.

Мбаппе не подобається недисциплінована поведінка Неймара, а невдоволення зростало протягом останніх 2 сезонів, інформує L`Equipe.

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Француз перед підписанням нового контракту з ПСЖ наполягав на продажі зіркового одноклубника. Свого піка неприязнь до бразильця сягнула в цьогорічній кампанії, коли гравці почали відкрито демонструвати невдоволення діями одне одного. Розв'язати проблему намагались Маркіньйос, Серхіо Рамос та Ліонель Мессі.

До слова, Неймар у поточному сезоні видає розкішні статистичні показники – в 11 матчах бразилець забив 11 м'ячів та віддав 8 асистів. У Мбаппе в 9 поєдинках 10 забитих голів та жодної результативної передачі.

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