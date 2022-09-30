Проблемы в отношениях между Неймаром и Килианом Мбаппе ухудшаются уже не первый год.

Мбаппе не нравится недисциплинированное поведение Неймара, а недовольство росло в течение последних 2 сезонов, информирует L`Equipe.

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Мбаппе перед подписанием нового контракта с ПСЖ настаивал на продаже звездного одноклубника. Своего пика неприязнь к бразильцу достигла в кампании этого года, когда игроки начали открыто демонстрировать недовольство действиями друг друга. Решить проблему пытались Маркиньос, Серхио Рамос и Лионель Месси.

К слову, Неймар в текущем сезоне выдает шикарные статистические показатели – в 11 матчах бразилец забил 11 мячей и отдал 8 ассистам. У Мбаппе в 9 поединках 10 забитых голов и никакой результативной передачи.

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