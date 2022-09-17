"Ні, жодних конфліктів немає. Я навіть чув, буцімто Кіліан зажадав, щоб ми позбулися Неймара. Ні, це абсолютний фейк. Ми розраховуємо на всіх трьох. Минулого року Кіліан був найкращим гравцем у світі. Мессі лише адаптувався, Неймара переслідували травми, а Мбаппе тримав команду разом. Він визначний гравець.

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Але Неймар – також дуже хороший гравець, у цьому немає жодних сумнівів. Усе, що я чув про нього раніше, виявилося неправдою, бо він завжди приходить вчасно. Я бачу Неймара, який сильно залучений у клубний проект, він з нами", – цитує Кампуша Goal.

Додамо, що Неймар дуже потужно розпочав сезон і поки є найрезультативнішим гравцем ПСЖ – 11+7 у 10 матчах.

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