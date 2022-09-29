Неймар та Кіліан Мбаппе знайшли компромісне рішення, щоб не створювати клубу зайвих проблем.

Конфлікт між зірками остаточно не вирішений, але вони домовились не виводити його на публіку, стверджує Foot Mercato.

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Неймар досі вважає поведінку Мбаппе надто егоїстичною та зверхньою. Ситуація погіршилася після нового контракту, який дав чемпіону світу серйозні повноваження у клубі. Втім, гравці єдині в бажанні принести ПСЖ титули, зокрема, першу перемогу в ЛЧ. Бразилець та француз не хочуть, щоб зовнішні фактори негативно впливали на команду. Зірки відмовчуються або ж обходяться загальними фразами на питання ЗМІ про їхні стосунки.

Додамо, що такий підхід справді дає непогані результати. ПСЖ йде лідером чемпіонату Франції, а групу ЛЧ розпочав з двох перемог.

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