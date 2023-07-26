Мбаппе може опинитися в Реалі через Саудівську Аравію – саудівці ведуть переговори з Мадридом і ПСЖ
Саудівська Аравія спробує переконати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе покинути ПСЖ влітку.
Небажання нападника продовжувати контракт зі своїм клубом поставила француза у скрутне становище. ПСЖ намагається тиснути на Кіліана Мбаппе, щоб виручити бодай якісь гроші за його трансфер. Задовольнити примхи Катару можуть їхні сусіди – Саудівська Аравія, яка готова викласти неймовірну суму за феномена.
Родина Мбаппе готова прийняти астрономічну пропозицію зі Саудівської Аравії, – джерело
Згідно з інформацією UOL, представники Аль-Хілалю вилетіли в Париж та Мадрид. У Франції вони хочуть зустрітися з матір'ю нападника Файзою Ламарі, щоб спробувати вмовити її вплинути на сина. Саудівська Аравія готова дати Мбаппе річний контракт з умовою, що він піде в Реал у 2024 році. В Іспанії саудівці хочуть пояснити свій план Флорентіно Пересу
Нагадаємо, що Аль-Хіляль пропонує Мбаппе фантастичну угоду, яка зробить його найвисокооплачуванішим гравцем світу. Саудівська Аравія готова заплатити ПСЖ 300 млн євро за футболіста, а також дати Кіліану зарплатню в розмірі 700 мільйонів.
Французький нападник жодного рішення не ухвалив. Він досі дотримується плану залишитися в Парижі на один сезон.