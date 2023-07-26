Небажання нападника продовжувати контракт зі своїм клубом поставила француза у скрутне становище. ПСЖ намагається тиснути на Кіліана Мбаппе, щоб виручити бодай якісь гроші за його трансфер. Задовольнити примхи Катару можуть їхні сусіди – Саудівська Аравія, яка готова викласти неймовірну суму за феномена.

Родина Мбаппе готова прийняти астрономічну пропозицію зі Саудівської Аравії, – джерело

Згідно з інформацією UOL, представники Аль-Хілалю вилетіли в Париж та Мадрид. У Франції вони хочуть зустрітися з матір'ю нападника Файзою Ламарі, щоб спробувати вмовити її вплинути на сина. Саудівська Аравія готова дати Мбаппе річний контракт з умовою, що він піде в Реал у 2024 році. В Іспанії саудівці хочуть пояснити свій план Флорентіно Пересу

Нагадаємо, що Аль-Хіляль пропонує Мбаппе фантастичну угоду, яка зробить його найвисокооплачуванішим гравцем світу. Саудівська Аравія готова заплатити ПСЖ 300 млн євро за футболіста, а також дати Кіліану зарплатню в розмірі 700 мільйонів.

Французький нападник жодного рішення не ухвалив. Він досі дотримується плану залишитися в Парижі на один сезон.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?