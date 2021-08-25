"У нас не було великого публічного обговорення цієї ситуації, але наша позиція завжди полягала в тому, щоб утримати Киліана. Продовжити його контракт завжди було нашою метою і залишається нею. Ми зробили Кіліану дві серйозні пропозиції: одну на рівні найкращих гравців нашої команди два місяці тому, і друге зовсім нещодавно. Ми хочемо довести йому, що він важливий гравець, що він в центрі нашого проекту, але не над ним.

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Ми вважаємо, що Реал використовує стратегію, щоб нам відмовили, а через рік гравця можна забрати безкоштовно. Останні 2 роки Реал саме так і діє. Це некоректно, незаконно хоча б тому, що вони зв'язалися з гравцем. Для нас це неприйнятно, тому що це неправильно. Ось доказ цієї стратегії: їхня пропозиція надходить за 1 рік до закінчення його контракту і за 7 днів до закінчення вікна. Вони хочуть показати, що це ми відмовилися відпустити Кіліана, а вони робили все можливе.

Ми вже відхилили їхню пропозицію усно. Але ми не будемо нікого стримувати. Якщо хтось захоче піти, і наші вимоги будуть виконані, то ми все розглянемо. Але цього літа ми створили з нашими гравцями мрію, і ми нікому не дозволимо її зруйнувати. Ми вважаємо, що ця пропозиція дуже далека від того, чого Кіліан коштує сьогодні. Крім того, ми повинні віддати Монако частину цих грошей і вважаємо, що цієї пропозиції недостатньо. Чи були це 160 мільйонів євро? Я не можу підтвердити цифри, але це приблизно так. Це менше, ніж ми за нього заплатили. Але, перш за все, нам не подобається те, як Реал зробив це.

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Так, Кіліан Мбаппе хоче піти, це здається очевидним. Якщо Реал робить пропозицію, то це стає очевидним... Я викладаю позицію, яка, гадаю, зрозуміла для всіх. Ми не можемо за тиждень до кінця вікна змінити наші плани. Якщо він захоче піти, ми не будемо його стримувати, але на наших умовах. Я багато розмовляв з Кіліаном, він завжди говорив нам одне й те ж – він не покине клуб безкоштовно. Ми ніколи не відкривали двері для продажу. Ніколи. Наша мета – продовжити його контракт. Продаж можливий лише якщо гравець хоче піти на наших умовах. Це стосується не тільки Кіліана, але і всіх інших.

Ми не плануємо знову розмовляти з Реалом. Крайній термін – 31 серпня опівночі. Так працює трансферне вікно, для нас це зрозуміло: ми його залишаємо, а потім спробуємо продовжити. Але ми не дозволимо комусь піти за меншу плату, ніж віддали ми. Чи є у нас план Б на випадок відходу Кіліана? Наразі ми нічого не готуємо на ринку. У Мбаппе ще один рік за контрактом, ми хочемо його продовжити. Ми ніколи не думали про план Б. Ми створили дуже позитивну атмосферу і не дозволимо нікому це змінити", – наводить слова Леонардо GFFN.

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