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Мбаппе захоплюється неймовірною серією Ліверпуля: ''Вони, немов машина''

15:23 703 Читать на русском
Мбаппе захоплюється неймовірною серією Ліверпуля: ''Вони, немов машина''
Кіліан Мбаппе / Фото з відкритих джерел

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе висловив своє захоплення поступом підопічних Юргена Клоппа.

"Те, що зараз робить Ліверпуль, – приголомшливо. Вони, немов машина, знайшли свій ритм і йдуть від матчу до матчу. Вони не зазнали жодної поразки. Коли дивишся на це, здається, що все просто, але це не так.

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Хлопці сконцентровані, вони виходять на поле раз у три дні і перемагають, перемагають, перемагають... Тепер проблема в тому, що всі дивляться на Ліверпуль і думають, як з ним впоратися. Але це дуже хороша команда з дуже хорошим тренером", – цитує Мбаппе BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль у поточному сезоні у чемпіонаті Англії демонструє феноменальні результати: команда після 22-х турів не зазнала жодної поразки і лише одного разу зіграла унічию (у матчі 9-го туру проти Манчестер Юнайтед на виїзді).

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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