Мбаппе назвав футбольних кумирів дитинства

Форвард французького ПСЖ та найкращий гравець Франції 2019 року Кіліан Мбаппе розповів, на кого рівнявся в дитинстві на футбольному полі.

"У мене були різні кумири. У дитинстві я дуже любив Зідана. Якщо ти дитина і француз, то твій кумир – Зідан. Мені подобався і Роналду, з яким пощастило зустрітися, і бразильці, чия манера гри припала мені до смаку", – цитує Мбаппе видання Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Мбаппе є вихованцем Монако. В серпні 2017 року він перейшов за 35 млн євро у ПСЖ на правах оренди, а влітку 2018 року був викуплений чемпіоном Франції за 145 млн євро.

У поточному сезоні він провів за свою команду у всіх турнірах 22 матчі, в яких зумів відзначитись 21 раз і віддав 12 результативних передач. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 200 млн євро.

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