Мбаппе восхищается невероятной серией Ливерпуля: ''Они, словно машина''

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе выразил свое восхищение прогрессом подопечных Юргена Клоппа.

"То, что сейчас делает Ливерпуль – потрясающе. Они, словно машина, нашли свой ритм и идут от матча к матчу. Они не потерпели ни одного поражения. Когда смотришь на это, кажется, что все просто, но это не так.

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Ребята сконцентрированы, они выходят на поле раз в три дня и побеждают, побеждают, побеждают... Теперь проблема в том, что все смотрят на Ливерпуль и думают, как с ним справиться. Но это очень хорошая команда с очень хорошим тренером", – цитирует Мбаппе BBC.

Напомним, Ливерпуль в текущем сезоне в чемпионате Англии демонстрирует феноменальные результаты: команда после 22-х туров не потерпела ни одного поражения и лишь однажды сыграла вничью (в матче 9-го тура против Манчестер Юнайтед на выезде).

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