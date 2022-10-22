Ліга 1, 12 тур

Аяччо – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 24, 82, Мессі, 78

Чемпіон приїхав у гості до новачка еліти, який ішов у зоні вильоту. ПСЖ не міг розраховувати на дискваліфікованих Неймара та Рамоса.

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Зіркова команда Гальтьє мляво провела перший тайм, але для гола вистачило одного моменту взємодії Мессі та Мбаппе. Аргентинець розрізною передачею вивів партнера на рандеву з кіпером, і Кіліан чітко реалізував свій шанс. Мбаппе повинен був робити дубль, але на 36-й хвилині примудрився зіпсувати значно простішу нагоду. Хакімі пронісся правим флангом і викотив чемпіону світу на напівпорожні ворота – жахливий удар на трибуни.

o gol que o mbappe acabou de perder kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/93ULcVnAxQ — njdeprê - marlon (@neymarjrdepre) October 21, 2022

ПСЖ провів у економ-режимі і другу половину, але супернику не вдалося уникнути розгрому. Знову все вирішили Мессі та Мбаппе, які під завісу зустрічі обмінялися асистами. Особливо красивою вийшла комбінація другого гола – кілька різких передач, Кіліан знаходить Лео п'ятою, а той прибирає кіпера і спокійно вражає ворота. Згодом чемпіон світу таки оформив дубль, який дозволив йому стати лідером бомбардирських перегонів – 10 голів (у Неймара і Девіда з Лілля по 9). Натомість Мессі з 9 результативними передачами – найкращий асистент Ліги 1.

Перемога збільшила відрив ПСЖ від сенсаційного Лор'яна до 6 очок, але "мерлузові" у неділю ще зіграють проти Труа.

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