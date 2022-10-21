Ювентус тотально завалює сезон на всіх фронтах. У чемпіонаті Італії команда трималася аж на восьмій позиції, однак відставання від топ-4 ще не було критичним – всього шість очок. В таких умовах підопічним Макса Аллегрі було критично важливо переграти Емолі в рідних стінах.

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Не можна сказати, що поєдинок виявився простим для "б'янконері". "Стара синьйора" періодично втрачала контроль над грою й дозволила гостям провести аж 11 ударів, причому 7 пройшли з меж штрафного (і це не замикання кутових). Кілька непоганих моментів тосканці створили, однак реалізувати їх не вдалося.

Туринці били по воротах частіше, а щонайголовніше – гостріше. Клас давався взнаки. Ювентус награв на 2,17 очікуваних голів, що вилилось у розгром Емполі. Його фундамент заклав Кін, який відкрив рахунок вже на 8-й хвилині, замкнувши простріл Костіча.

На 56-й же Маккені замкнув подачу з кутового ударом головою під поперечину, а на 82-й Рабйо добив гостей аналогічним чином. Крапку в зустрічі поставив все той же Рабйо, який завершив контратаку 2-в-1, забивши з пасу Данілу. 4:0!

Ювентус вперше у сезоні здобув дві поспіль перемоги в Серії А, набрав 19 очок і піднявся на сьоме місце. Емполі, залишившись з 11 заліковими балами, опустився на одинадцяту сходинку в турнірній таблиці.

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