ПСЖ здолав Брест у 1/8 фіналу Кубка Франції. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

В першому таймі "пірати" намагалися дати опір парижанам. Надовго Бреста не вистачило, хоча команда мала кілька класних моментів – спочатку врятувала стійка, а потім Доннарумма здійснив топ-сейв.

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Під кінець першого тайму ПСЖ двічі вразив ворота суперника. Спочатку Мбаппе класно замкнув передачу Заїра-Емері, а через три хвилини Данілу подвоїв рахунок. Брест відіграв один м'яч, але зрівняти не вдалося.

Кіліан Мбаппе забив свій 30 гол в поточному сезоні у всіх турнірах. Француз взяв участь у 50 голах у 28 матчах Кубка Франції (35 голів, 15 гольових передач), забивши 11 голів у своїх останніх чотирьох у змаганні.