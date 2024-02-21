Після того як француз оголосив про свій намір покинути ПСЖ після завершення контракту, його пов'язували з багатьма клубами. Мбаппе нещодавно відвідав Барселону, де нападника спіймали журналісти.

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Як повідомляє Diario Sport, Кіліан перебував у столиці Каталонії разом з одноклубником по ПСЖ Ашрафом Хакімі. Обидва гравці отримали вихідні й відвідали кілька вечірок в Барселоні.

Нагадаємо, іспанська та французька преса наполягає, що Мбаппе завершує підписання контракту з Реалом.

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