После того как француз объявил о своем намерении покинуть ПСЖ после завершения контракта, его связывали со многими клубами. Мбаппе недавно посетил Барселону, где нападающего поймали журналисты.

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Как сообщает Diario Sport, Килиан находился в столице Каталонии вместе с одноклубником по ПСЖ Ашрафом Хакими. Оба игрока получили выходные и посетили несколько вечеринок в Барселоне.

Напомним, испанская и французская пресса настаивает, что Мбаппе завершает подписание контракта с Реалом.

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