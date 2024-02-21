Мбаппе спалили в Барселоне – СМИ раскрыли цель визита
16:36 - Читати українською
Нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе заметили в аэропорту Барселоны.
После того как француз объявил о своем намерении покинуть ПСЖ после завершения контракта, его связывали со многими клубами. Мбаппе недавно посетил Барселону, где нападающего поймали журналисты.
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Как сообщает Diario Sport, Килиан находился в столице Каталонии вместе с одноклубником по ПСЖ Ашрафом Хакими. Оба игрока получили выходные и посетили несколько вечеринок в Барселоне.
Напомним, испанская и французская пресса настаивает, что Мбаппе завершает подписание контракта с Реалом.
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