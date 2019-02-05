Мбаппе: ПСЖ потрібно вчитись грати без Неймара

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів про те, що парижанам важко грати без Неймара.

"У нас була мета – пройти чемпіонат без поразок. Не вдалося, але будемо робити все, щоб більше не програвати. Грати без Неймара складно, але потрібно вчитися робити це.

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Рік тому він на цьому ж відрізку сезону був травмований, і якщо ми знову зазнаємо невдачі у Лізі чемпіонів, то покажемо, що нічому не вчимося", – цитує Мбаппе AS.

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Нагадаємо, у минулорічному розіграші Ліги чемпіонів ПСЖ вилетів від Реала у 1/8 фіналу, у одному з матчів Неймар не зміг взяти участь через пошкодження.