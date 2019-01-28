Неймар вилетів на тривалий термін і не допоможе ПСЖ в обох матчах із Манчестер Юнайтед

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар змушений буде пропустити обидва матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед.

Бразилець не допоможе парижанам у першому раунді плей-офф ЛЧ, повідомляє L'Equipe.

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У Неймара стався рецидив травми п'ятої плесневої кістки, а його відновлення триватиме мінімум до кінця березня. Наразі лікарі ПСЖ і збірної Бразилії ведуть консультації щодо лікування форварда. Зокрема, обговорюється можливість хірургічного втручання.

Через серйозність ушкодження Неймар не допоможе Парі Сен-Жермен у двобої з Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу ЛЧ. Перший матч дуелі запланований на 12 лютого, матч-відповідь відбудеться 6 березня.

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