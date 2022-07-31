Суперкубок Франції

ПСЖ – Нант – 4:0

Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Вилучення: Кастелетто, 81 (Н)

Цьогоріч Суперкубок Франції знову проводили у Тель-Авіві. Для Крістофа Гальтьє це був не лише офіційний дебют на чолі ПСЖ, а й хороша можливість помститися Нанту. Саме "канарки" здолали його Ніццу у попередньому розіграші Кубка Франції. Мбаппе відбував дискваліфікацію, тому компанію Мессі і Неймару в атаці склав Сарабія. Також слід відзначити появу єдиного новачка ПСЖ в основі – центрхава Вітіньї, якого підписали з Порту.

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Саме Неймар і Мессі вирішували питання щодо переможця ще в першому таймі. На 22-й хвилині передача бразильця таки дійшла до Лео, а той прибрав кіпера і покотив м'яч у порожні ворота. Оборона Нанта ще раз тріснула перед відпочинком. Арбітр призначив штрафний на відстані 23 метрів від воріт, і Неймар ідеально закрутив у дев'ятку.

По перерві побиття продовжилось. Рамос опинився першим на добиванні і п'ятою красиво відправив м'яч у ворота. Крапку поставив той-таки Неймар, реалізувавши пенальті за фол останньої надії. 4:0 – ПСЖ здобув 11-й Суперкубок Франції і оновив власний рекорд.

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