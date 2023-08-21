Сторони наближаються до компромісу щодо продовження контракту, інформує The Times.

ПСЖ з Мбаппе вдруге не зміг перемогти, Ліон опустився на самісіньке дно

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі кілька тижнів особисто вів перемовини з табором Мбаппе, і це принесло свої плоди. Зірковий нападник може продовжити угоду до 2025 року, але за умови прописання чіткої клаусули. ПСЖ розраховує на суму у близько 180 млн євро – саме стільки свого часу коштував перехід форварда з Монако.

Нагадаємо, минулі місяці перетворилися на публічну війну між Мбаппе та клубом. Нападник відмовився активувати додатковий рік чинного контракту, який завершувався вже влітку 2024-го. Тоді ПСЖ погрожував силоміць продати зірку, щоб отримати фінансову вигоду. Клаусула може стати розумним компромісом – чемпіони Франції точно не залишаться з порожніми руками, а Мбаппе наступного літа матиме варіанти для зміни клубу.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?