Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе, – France Football

Мадридський Реал готовий розпочати "операцію Мбаппе" вже цього літа. Мадридці заради підписання французького форварда можуть викласти неймовірну суму.

Реал Мадрид вже працює з прицілом на наступний сезон. Без сумніву, "вершкові" готові до оновлення складу і головною метою на літнє трансферне вікно став форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, інформує France Football.

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Мадридці готові запропонувати неймовірні 280 млн євро за зіркового француза, однак парижани не хочуть втрачати форварда. Сам Мбаппе ніколи не заперечував інтересу Реала, а також натякав на готовність продовжити кар'єру в Мадриді.

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Нагадаємо, що паризький клуб заплатив 180 мільйонів євро за юного гравця Монако, але зараз має проблеми з фінансовим фейр-плей.