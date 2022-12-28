Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, схоже, вже визначився, де продовжить кар'єру після завершення контракту з парижанами.

Напередодні відбулась церемонія нагородження Globe Soccer Awards. На ній 23-річний француз був визнаний найкращим гравцем 2021 року.

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Після заходу фанати атакували Мбаппе задля фото та автографів. Один із вболівальників попросив Кіліана розписатись на футболці мадридського Реала. Нападник парижан погодився та залишив свій підпис.

| Kylian Mbappé signed a fan's Real Madrid jersey at the #GlobeSoccerAwards gala in Dubai. #rmalive pic.twitter.com/EUGVIHVtD2 — Madrid Zone (@theMadridZone) December 27, 2021

Нагадаємо, Кіліана Мбаппе вже тривалий час пов'язують із "вершковими". Його контракт з ПСЖ завершиться влітку, тоді й очікується його переїзд у столицю Іспанії.

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