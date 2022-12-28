Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, похоже, уже определился, где продолжит карьеру после завершения контракта с парижанами.

Накануне прошла церемония награждения Globe Soccer Awards. На ней 23-летний француз был признан лучшим игроком 2021 года .

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После мероприятия фанаты атаковали Мбаппе для фото и автографов. Один из болельщиков попросил Килиана расписаться на футболке мадридского Реала. Нападающий парижан согласился и оставил свою подпись.

Напомним, Килиана Мбаппе уже долгое время связывают со "сливочными". Его контракт с ПСЖ завершится летом, тогда и ожидается его переезд в столицу Испании.