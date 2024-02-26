На 65-й хвилині "Черепашку" замінили на Рамуша, який заб'є рятівний гол. Це вперше у сезоні, коли Мбаппе вийшов у старті, але не дограв матч через тактичне рішення. У минулому турі проти Нанта Луїс Енріке взагалі випустив форварда лише з лави запасних. Всі ці події збіглися з інсайдом, що Кіліан вирішив покинути клуб вільним агентом. Тренер ПСЖ натякає, що так воно і буде.

Мбаппе випросив помилування ультрас ПСЖ – все може змінитися за секунду

"Рано чи пізно це станеться, і нам доведеться звикнути грати без Кіліана. Коли я вважаю, що йому потрібно грати, він гратиме, а коли ні – не гратиме. Так усі тренери роблять зі своїми гравцями.

Я хочу максимальної конкурентоспроможності наступного сезону. Я хочу, щоб кожен стартовий гравець у цій команді ПСЖ думав, що це чудова можливість. Це те, чого я шукаю цього сезону і наступного. Максимальна конкурентоспроможність – ось, що мені потрібно. Я помічаю це у своїх гравців", – наводить слова Луїса Енріке RMC Sport.

Ліга 1: ПСЖ врятувався від поразки завдяки VAR на 90+7, Фонсека не зміг піднятися в зону Ліги чемпіонів