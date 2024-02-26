На 65-й минуте "Черепашку" заменили на Рамуша, который забьет спасительный гол. Это впервые в сезоне, когда Мбаппе вышел в старте, но не доиграл матч из-за тактического решения. В прошлом туре против Нанта Луис Энрике вообще выпустил форварда только со скамейки запасных. Все эти события совпали с инсайдом, что Килиан решил покинуть клуб свободным агентом. Тренер ПСЖ намекает, что так оно и будет.

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"Рано или поздно это произойдет, и нам придется привыкнуть играть без Килиана. Когда я считаю, что ему нужно играть, он будет играть, а когда нет – не будет играть. Так все тренеры делают со своими игроками.

Я хочу максимальной конкурентоспособности в следующем сезоне. Я хочу, чтобы каждый стартовый игрок в этой команде ПСЖ думал, что это прекрасная возможность. Это то, чего я ищу в этом сезоне и в следующем. Максимальная конкурентоспособность – вот, что мне нужно. Я замечаю это у своих игроков", – приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

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