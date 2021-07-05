"Ти можеш добре виступати в Парижі, але хтось завжди буде говорити: "Ну, це все чудово, але ж ти граєш у Франції". Найкращі ліги у Англії та Іспанії, тому ти ще не змагався з найкращими гравцями у справжніх топ-чемпіонатах.

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Тобі доведеться вирішити. Якщо хочеш виграти "Золотий м'яч", то повинен дивитися, як повторити Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі. Тобі потрібно боротися з найкращими. Допоки ти в ПСЖ, то не можеш казати, що граєш проти найкращих. Французька ліга непроста, зрозумійте мене правильно, але я думаю, що найскладніша ліга – це АПЛ.

Отже, якщо хочеш бути одним з найкращих, то роби те, що робиш в Парижі, але вже з Челсі, Юнайтед, Арсеналом, Сіті або Ліверпулем. Або ж їдь в Іспанію, в Мадрид або Барселону. Можливо, ще Італія. Лише тоді ми зможемо говорити про більш глобальний вплив", – заявив Анелька в коментарі The Athletic.

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