Мбаппе остаточно вирішив покинути ПСЖ – "фабрика тролів" підштовхнула до рішення
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе побив горшки з керівництвом парижан та прагне змінити клубну прописку.
Скандальна суперзірка має намір покинути ПСЖ не через футбольні причини, пов'язуючи це з "фабрикою тролів", яку начебто наймало керівництво парижан для цькування Мбаппе, повідомляє L`Equipe.
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Кіліан розглядає варіант з розривом контракту, що змусить нападника виплатити шалену суму ПСЖ, яка перевищить його зарплату за цей період. Юристи Мбаппе працюють над справою щодо "фабрики тролів", і якщо вийде довести причетність босів ПСЖ, то форвард зможе безперешкодно покинути клуб. Більш вірогідним називають відхід Мбаппе влітку, а не взимку, як зазначалось раніше.
Додамо, що Кіліан провів 13 матчів за паризький клуб у поточному сезоні, в яких відзначився 12 асистами.
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