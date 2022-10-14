Скандальна суперзірка має намір покинути ПСЖ не через футбольні причини, пов'язуючи це з "фабрикою тролів", яку начебто наймало керівництво парижан для цькування Мбаппе, повідомляє L`Equipe.

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Кіліан розглядає варіант з розривом контракту, що змусить нападника виплатити шалену суму ПСЖ, яка перевищить його зарплату за цей період. Юристи Мбаппе працюють над справою щодо "фабрики тролів", і якщо вийде довести причетність босів ПСЖ, то форвард зможе безперешкодно покинути клуб. Більш вірогідним називають відхід Мбаппе влітку, а не взимку, як зазначалось раніше.

Додамо, що Кіліан провів 13 матчів за паризький клуб у поточному сезоні, в яких відзначився 12 асистами.

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