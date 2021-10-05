Зірки ПСЖ прийшли привітати свою подругу зі святом, а за тиждень програли Ренну.

27 вересня в одному з паризьких ресторанів популярна модель Сінді Бруна святкувала своє 27-річчя, повідомляє The Sun.

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Серед зіркових гостей були одразу троє футболістів ПСЖ – Неймар, Кіліан Мбаппе та Марко Верратті. Гравців паризького клубу вже не вперше помічають з Сінді на різноманітних заходах.

Нагадаємо, ПСЖ сенсаційно програв Ренну (0:2) в рамках 9-го туру чемпіонату Франції.

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