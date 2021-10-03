Франція. Ліга 1, 9 тур

Ренн – ПСЖ – 2:0

Голи: Ляборд, 45, Тет, 46

ПСЖ підходив до гри з ідеальними показниками – 8 перемог у 8 турах. Маурісіо Почеттіно виставив максимально бойовий склад. Мбаппе, Неймар і Мессі вийшли з перших хвилин. Аргентинець сьогодні грав на позиції "десятки" та регулярно відтягувався в глибину, щоб розганяти атаки.

Парижани важко входили в матч. Ренн більше володів м'ячем і краще атакував. До середини першого тайму статистика ударів була 5:1 на користь господарів, що непогано відбивало картину поєдинку. Доннаруммі дуже часто доводилося вступати у гру, а удар Сулемана просвистів над поперечиною.

ПСЖ активізувався в другій половині тайму. Неймар і Мбаппе обігрували на швидкості, а Мессі почав творити фірмову магію. Однак м'яч не йшов у ворота. Ней бездарно змарнував хорошу нагоду, потім свій шанс зіпсував Кіліан, Мессі красивим ударом зі штрафного влучив у поперечину.

Ефектні комбінації гостей не доходили до логічного завершення. ПСЖ контролював ситуацію, не дозволяючи супернику атакувати взагалі. Однак під завісу першого тайму Париж несподівано пропустив – Сулемана навісив з флангу, а Ляборд виграв позицію в захисників!

Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Париж не показав необхідної реакції та через 18 секунд після перерви пропустив вдруге. Ляборд скористався провалом лівого флангу ПСЖ і прострілив звідти у центр штрафного майданчика. Столичні опорники загубили позиції, а Тет без спротиву розстріляв ворота!

І навіть після цього команда Почеттіно не стерла Ренн з лиця землі. Навпаки – гостріше атакували господарі. Розкішно виглядав 19-річний вінгер Сулемана: обігрував на дриблінгу, знаходив грамотними передачами партнерів, класно бив сам. Ганець лише в це міжсезоння перейшов у Ренн з Данії. У нього є всі шанси стати наступною перлиною клубу та повторити долю Камавінга.

ПСЖ таки забив – Мессі, Ді Марія та Мбаппе в три передачі пройшли пів поля. Кіліан переграв голкіпера, однак VAR допоміг зафіксувати офсайд. Мессі виконав ще один перспективний штрафний, облизнувши м'ячем каркас воріт. Знову не вистачило сантиметрів.

Почеттіно пішов ва-банк на останні 15 хвилин, розкривши замінами центр поля. Ренн ледь не закрив матч з допомогою арбітра. Суддя призначив пенальті за неіснуючий фол проти Ляборда, однак VAR скоректував помилку.

Ренн відстояв перемогу, набрав 12 пунктів і піднявся на 7 місце турнірної таблиці. ПСЖ зазнав першої поразки в чемпіонаті, але залишився лідером з 6-очковим гандикапом.

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі