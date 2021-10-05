Мбаппе, Неймара и Верратти заметили на праздновании дня рождения горячей французской модели
07:30 - Читати українською
Звезды ПСЖ пришли поздравить свою подругу с праздником, а спустя неделю проиграли Ренну.
27 сентября в одном из парижских ресторанов популярная модель Синди Бруна праздновала свое 27-летие, сообщает The Sun.
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Среди звездных гостей были сразу трое футболистов ПСЖ – Неймар, Килиан Мбаппе и Марко Верратти. Игроков парижского клуба уже не впервые замечают с Синди на различных мероприятиях.
Напомним, ПСЖ сенсационно проиграл Ренну (0:2) в рамках 9-го тура чемпионата Франции.
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