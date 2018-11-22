toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мбаппе не вистачило двох голів, щоб побити рекорд Анрі

09:53 284 Читать на русском
Мбаппе не вистачило двох голів, щоб побити рекорд Анрі
Кіліан Мбаппе та Тьєрі Анрі / Фото з соцмереж

Форвард Парі Сен-Жермен та збірної Франції перебував за крок до унікального рекорду.

В 2018 році 19-річний Кіліан забив 9 голів за національну команду. Цей показник є найкращим серед гравців збірної Франції за останні 15 років, повідомляє OptaJean.

"Це справді непристойні суми", – Мбаппе незадоволений законами трансферного ринку

Таким чином Мбаппе не вистачило двох голів до рекорду Тьєррі Анрі.

В 2003 році легендарний форвард Арсенала 11 разів зумів відзначитись за національну команду.

Теги
Франція Франція Франція Рекорди Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
8
год
:
45
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук