Мбаппе не вистачило двох голів, щоб побити рекорд Анрі

Кіліан Мбаппе та Тьєрі Анрі / Фото з соцмереж

Форвард Парі Сен-Жермен та збірної Франції перебував за крок до унікального рекорду.

В 2018 році 19-річний Кіліан забив 9 голів за національну команду. Цей показник є найкращим серед гравців збірної Франції за останні 15 років, повідомляє OptaJean.

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Таким чином Мбаппе не вистачило двох голів до рекорду Тьєррі Анрі.

В 2003 році легендарний форвард Арсенала 11 разів зумів відзначитись за національну команду.