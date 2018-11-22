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Мбаппе не хватило двух голов, чтобы побить рекорд Анри

09:53 54 Читати українською
Мбаппе не хватило двух голов, чтобы побить рекорд Анри
Килиан Мбаппе и Тьерри Анри / Фото из соцсетей

Форвард ПСЖ и сборной Франции находился в шаге от уникального рекорда.

В 2018 году 19-летний Килиан забил 9 голов за национальную команду. Этот показатель является лучшим среди игроков сборной Франции за последние 15 лет, сообщает OptaJean.

"Это действительно неприличные суммы", – Мбаппе недоволен законами трансферного рынка

Таким образом Мбаппе не хватило двух голов до рекорда Тьерри Анри.

В 2003 году легендарный форвард Арсенала 11 раз сумел отличиться за национальную команду.

Теги
Франция Франция Франция Рекорды Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Тьерри Анри Тьерри Анри
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