Мбаппе не хватило двух голов, чтобы побить рекорд Анри

Килиан Мбаппе и Тьерри Анри / Фото из соцсетей

Форвард ПСЖ и сборной Франции находился в шаге от уникального рекорда.

В 2018 году 19-летний Килиан забил 9 голов за национальную команду. Этот показатель является лучшим среди игроков сборной Франции за последние 15 лет, сообщает OptaJean.

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Таким образом Мбаппе не хватило двух голов до рекорда Тьерри Анри.

В 2003 году легендарный форвард Арсенала 11 раз сумел отличиться за национальную команду.