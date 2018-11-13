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"Це справді непристойні суми", – Мбаппе незадоволений законами трансферного ринку

10:17 659 Читать на русском
"Це справді непристойні суми", – Мбаппе незадоволений законами трансферного ринку
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе переконаний, що у сучасному футболі за трансфери футболістів платять надто багато.

"Для мене, людини зі скромної родини, це справді непристойні суми. Але такий ринок, саме так йдуть справи в світі футболу. Не збираюся влаштовувати революцію у футболі через це. Я є частиною системи, потрібно поважати її і залишатися на своєму місці.

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Я не хочу бути копією кого-небудь. Як і великі спортсмени, ти хочеш сам писати свою історію, а не копіювати чиюсь. Думаю, мати високу самооцінку цілком природно, навіть якщо в повсякденному житті ти залишаєшся скромним, а скромність – дар і сила великих людей", – цитує Мбаппе RTS.

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Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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