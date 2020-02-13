ПСЖ придумав, як втримати Мбаппе – парижани зроблять чемпіону світу неймовірну пропозицію

Французький клуб продовжує вмовляти свою зірку підписати нову угоду і відмовитись від ідеї переїзду в інший чемпіонат.

ПСЖ хоче запропонувати 21-річному нападнику новий контракт із зарплатою 50 млн євро в рік, інформує AS. Таким чином зарплата Мбаппе може зрости більш, ніж втричі – зараз чемпіон світу отримує близько 15 млн євро на рік.

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"ПСЖ не відпустить його до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Це стратегічне питання", – уточнило джерело, яке добре знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, Мбаппе неодноразово натякав на те, що в майбутньому хоче перейти в мадридський Реал. За інформацією іспанських ЗМІ, президент Реала Флорентіно Перес хоче підписати Мбаппе влітку 2021 року, коли до закінчення терміну його чинної угоди залишиться рівно рік.

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