Минулого серпня між зірковими форвардами ПСЖ стався конфлікт, і Мессі зголосився стати посередником, щоб примирити партнерів.

У серпні нападники ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе не могли поділити статус штатного пенальтиста в команді: бразильцю не подобалося, що Мбаппе відібрав у нього "право першої ночі" у контексті виконання 11-метрових ударів. Про це повідомляє L’Équipe.

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Повідомляється, що Ліонель Мессі вирішив примирити одноклубників і спробував налагодити між ними стосунки.

Нагадаємо, що нещодавно Мбаппе описав свої відносини з Неймаром за межами поля як непослідовні: то добрі, то не дуже.

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